Schwerer Radunfall am Kleinen Erlauftalradweg

Es sollte eine von vielen Radtouren des pensionierten Wieselburgers entlang des Kleinen Erlauftalradweges werden, die er vorigen Donnerstag in Angriff nahm. Doch leider endete diese im Spital.

„Ich bin am Rückweg zwischen Wang und Steinakirchen gewesen, als ich vermutlich neben die Fahrbahn gekommen bin und zu Sturz kam. Ich war kurz bewusstlos und kann mich an den Unfall nicht mehr wirklich erinnern. Ich bin dann zwar noch selbst mit dem Rad nach Hause gefahren, aber dann ging es gleich ins Spital. Mein Radhelm dürfte Schlimmeres verhindert haben. So kam ich mit einer Gehirnerschütterung, Rippenbrüchen und Abschürfungen davon“, schildert der Radfahrer der NÖN. Er sucht jetzt auf alle Fälle Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. „Ich würde gerne wissen, wie das zugegangen ist. Denn so wirklich kann ich mir den Unfall nicht erklären“, sagt der Wieselburg.

Falls jemand am Donnerstag, 4. Mai, den Unfall beobachtet hat, soll er oder sie sich bitte in der NÖN-Redaktion melden, Telefon: 050/8021-3270.

