Neuer Zivilschutz-Leiter für Bezirk Scheibbs

Roland Hofbauer ist der neue Bezirksleiter für Zivilschutz im Bezirk Scheibbs. Franz Zehetgruber, Regionsleiter des NÖ Zivilschutzverbands, überreichte ihm im Rahmen einer kleinen Zeremonie das Ernennungsdekret. Bei der Übergabe dabei waren Bezirkshauptmann Johann Seper und Vertreter der Blaulichtorganisationen.

Roland Hofbauer wohnt in Wieselburg Land, seine Wurzeln liegen in Purgstall. Der 36-Jährige ist gelernter psychiatrischer Krankenpfleger, Sozialarbeiter und steht vor seinem Abschluss in Gesundheitsmanagement. Beruflich ist er Direktor des Pflege- und Betreuungszentrums Zwettl sowie Vortragender an mehreren Hochschulen.

„Mein Weg in den Zivilschutz hat damit begonnen, dass ich mich zunehmend damit beschäftigt habe, wie ich in meinem Zuhause besser vorsorgen kann, um für Krisen und Katastrophen gut gerüstet zu sein. So kam ich erstmals in Kontakt mit dem Zivilschutzverband. Zudem begleitet mich das Thema der Blackout-Vorbereitung als Leiter einer vulnerablen Einrichtung im Gesundheitswesen ebenfalls laufend. Aktuelle Vorfälle, wie klimawandelbedingte Extremwettereignisse, Pandemie und Krieg in unserer Nähe zeigen für mich auch zunehmend den Sinn einer guten Vorbereitung auf privater und kommunaler Ebene,“ erzählt Hofbauer. Seine nächsten Aufgaben als ehrenamtlicher Bezirksleiter sieht er im Aufbau eines neuen Leitungsteams und in Gesprächen mit den Gemeindeverantwortlichen.

