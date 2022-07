ZKW expandiert am Standort Mexiko

Werbung

Die ZKW Group baut den Standort im mexikanischen Silao massiv aus. Das Werk, das 2016 in Betrieb ging, wird nun um 15.700 auf insgesamt 48.700 Quadratmeter Produktionsfläche vergrößert. Gleichzeitig werden 830 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Standort fertigt hochwertige Hauptscheinwerfer für Premium-Automobilhersteller wie zum Beispiel BMW, Ford Lincoln, General Motors, Mercedes Benz, Nissan Infiniti, Volkswagen und Volvo.

Bis zum Jahr 2025 plant ZKW México, mit 2.522 Beschäftigen rund 3,5 Millionen Scheinwerfer pro Jahr zu produzieren. Die Gesamtinvestition seit der Gründung von ZKW México wird rund 255 Millionen US-Dollar betragen. „Die Expansion wird nicht nur Fertigungskapazitäten und Umsatz erhöhen sowie neue Arbeitsplätze schaffen, sondern auch die Komplexität und den Innovationsgrad unserer Produkte steigern“, erklärt Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group.

Mit der dritten Erweiterungsphase wird ZKW México seine Produktionskapazität um 1,5 Millionen Scheinwerfer aufstocken. Ausgestattet wird der Zubau mit modernsten Technologien zur Herstellung von Automotive-Lichtsystemen – etwa Kunststoff-Spritzguss-Anlagen, Hard-Coating zur Beschichtung von Kunststoff-Streuscheiben und Lackieranlagen. Eine neue Metall-Bedampfungsanlage ermöglicht es, die Reflektoren in verschiedensten Farbtönen zu metallisieren, nicht nur in Aluminium, sondern auch in Silber, Stahl, Roségold und Gold.

Modernisiert wird auch die Fertigung optischer Linsen, um die Qualität und Sauberkeit der Produkte zu optimieren. Für die neu geschaffenen Arbeitsplätze werden unter anderem Ingenieure, Techniker, kaufmännisches Personal und Hilfskräfte gesucht. „Wir wollen Ingenieure zur Entwicklung hochwertiger Produkte ausbilden“, sagt Jan Seumenicht, Standortleiter ZKW Mexico.

Volvo, BMW, Ford, General Motors und künftig auch VW

Mit seinen hochwertigen Lichtsystemen beliefert ZKW México zahlreiche Automobilhersteller im NAFTA-Raum. In Zusammenarbeit mit Volvo entwickelt ZKW einen neuartigen Scheinwerfer mit dynamischer Mechatronik sowie verschiedenen integrierten Systemen. „Zukünftig werden wir aus der dritten Erweiterung des Werkes heraus Scheinwerfer und Mittelleuchten für Elektrofahrzeuge und SUV für BMW, Ford und General Motors produzieren. Wir arbeiten auch an einem ersten Projekt mit Volkswagen“, sagt Seumenicht.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.