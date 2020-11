Als Sieger in der Kategorie „Projektauftraggeber des Jahres 2020“ zeichnet Projekt Management Austria die besondere Performance des internen Projektauftraggebers, Stefan Hauptmann, mit dem ZKW-Projektteam für den Premium-Kunden Porsche aus. Bei der Entwicklung des Hightech-Scheinwerfers, die von 2016 bis 2019 erfolgte, arbeitete das bis zu 40 helle Köpfe umfassende ZKW-Projektteam rund um General Plant Manager Stefan Hauptmann und Projektmanager Andreas Bauer eng mit den Designern von Porsche zusammen. Bei den technischen Abnahmen waren Projektauftraggeber und das Team stets direkt beim Kunden. Andreas Bauer erhielt für seinen Einsatz im Zuge des Projektes die IPMA Level B Zertifizierung.

Hightech-LED-Licht

Der neu entwickelte LED-Matrix-Scheinwerfer des Porsche Taycan sorgt dank seiner innovativen Features für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Zu den Merkmalen zählen das ADB-System (Autonomous Driving Beam), das automatisch und verkehrsabhängig das Licht steuert. 84 einzeln angesteuerte LEDs stellen sich durch Abschalten oder Dimmen auf die jeweilige Situation ein. Vorausfahrende oder entgegenkommende Fahrzeuge werden nicht geblendet, die Bereiche dazwischen und daneben aber weiterhin voll ausgeleuchtet. „Für Porsche hat ZKW ein LED-Matrix-Lichtsystem mit 84 Pixel Auflösung umgesetzt, das die höchsten Ansprüche an Technik und Design sowie Performance und Motorsporttauglichkeit erfüllt“, erklärt Stefan Hauptmann.

Die Verleihung „project owner of the year“ an Stefan Hauptmann (von Minute 04:00 bis Minute 07:00):

Über pma Awards

Die pma Awards werden seit 2006 vom Institut „Projekt Management Austria“ vergeben. Die Auszeichnung für Projektauftraggeber wurde 2019 zum ersten Mal verliehen. Die ausgezeichneten Leistungen werden nach international gültigen Kriterien evaluiert und in vier Kategorien vergeben: