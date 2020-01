Seit 19. Dezember des Vorjahres hat die ZKW Group eine Niederlassung im koreanischen Incheon in der Nähe von Seoul. Im Entwicklungszentrum und Vertriebsbüro sind ein Dutzend Fachkräfte in den Bereichen Lichttechnik, Elektronik und Design tätig sein. Ziel ist es, das Geschäft auf dem koreanischen Automotive-Markt und im Asien-Pazifik-Raum weiter auszubauen. Zukünftig sollen Sensoren für Assistenzsysteme für autonomes Fahren auch in Rückleuchten eingebaut werden.

Darüber hinaus integriert ZKW die Rückleuchten-Produktion von LG Electronics im chinesischen Ningbo. „Die neuen Standorte ergänzen unser Portfolio um den strategisch wichtigen Bereich der Rückleuchten. Sie sind ein weiterer Meilenstein in Richtung eines 360°-Angebots für die Automotive-Industrie“, erläutert Oliver Schubert, CEO der ZKW Group.

ZKW entwickelt sich zum Kompetenzzentrum „Exterior Lighting for Automotive“

Bereits bei der Übernahme von ZKW durch LG im Jahr 2018 wurde vereinbart, dass man gemeinsam den Geschäftsbereich „Exterior Lighting for Automotive“ weiterentwickelt und die Kernkompetenz Frontscheinwerfer von ZKW mit dem Rückleuchten-Geschäft von LG zusammenführt. Somit wird ZKW das Kompetenzzentrum für Licht im Vehicle-Solution Segment von LG Electronics.

ZKW Group Das Entwicklungsbüro von ZKW befindet sich im koreanischen Incheon in der Nähe von Seoul. ZKW wird Komplettanbieter von Frontscheinwerfern und Rückleuchten innerhalb der Vehicle Solution Segment von LG Electronics.

„Für uns ist das Rückleuchtengeschäft eine strategisch wertvolle Komponente, weil wir bisher in diesem Segment noch nicht aktiv waren“, sagt Schubert. „ZKW Korea wurde als wichtiges Entwicklungsbüro gegründet. Wir freuen uns sehr, die hochqualifizierten Mitarbeiter von LG Electronics übernehmen konnten“, ergänzt Schubert. Bis Ende 2020 soll auf rund 80 Mitarbeiter aufgestockt werden. Sie entwickeln Lichtsysteme mit Schwerpunkt auf Rückleuchten.

Rückleuchten-Fertigung in China

Die bis dato entwickelten Rückleuchten werden im chinesischen Ningbo gefertigt. Bisher wurde der Produktionsstandort in Ningbo von LG Electronics‘ Vehicle Solution geführt und geht nun in die Verantwortung von ZKW über. Ningbo ist die verlängerte Werkbank des bestehenden ZKW Standorts in Dalian. Beide Fertigungsstätten liegen in der Nähe von strategisch wichtigen Handelsknotenpunkten.

„Die Übernahme des Werks in Ningbo macht ZKW zum Komplettanbieter für Frontscheinwerfer und Rückleuchten. Wir streben ein starkes Wachstum im asiatischen Markt an und wollen verstärkt lokale Kunden vor Ort beliefern. Dabei profitieren wir von der intensiven Vernetzung von LG“, sagt Schubert.