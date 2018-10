General Plant Manager (GPM) der ZKW Lichtsysteme Wieselburg und CEO der ZKW Lichtsysteme GmbH. Das sind die neue Funktionsbezeichnung, die der 41-jährige Purgstaller Stefan Hauptmann seit 1. Oktober offiziell trägt.

Hauptmann ist damit Standortleiter über das größte Werk der ZKW Group in Wieselburg und Chef über rund 3.500 Mitarbeiter. Hauptmann folgt in dieser Funktion Wolfgang Muhri, der zum neuen Chief Operations Officer (COO) in der ZKW Group GmbH aufgerückt ist.

