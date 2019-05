AK-Expertin Claudia Kapeller beriet die Mitarbeiter vor Ort. „Insgesamt konnten 22.312 Euro an zu viel bezahlten Steuern für 18 Mitarbeiter zurückgeholt werden. Die Aktion ist sehr gut angekommen und war ein voller Erfolg“, freute sich Betriebsrat Daniel Hofer über die kompetente Beratung mit effizienten Lösungen für die ZKW-Mitarbeiter. Die größte Einzelsumme an ersparten Steuern waren stolze 6.993 Euro. Ein weiterer Steuerrückhol-Tag ist bereits in Planung.