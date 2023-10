Göstling: Emotion Life Center braucht mehr Platz

Seit der Eröffnung im Dezember 2009 hat sich das Emotion Life Center nach anfänglichen schwierigen Jahren mit den Schwerpunkten Training, Therapie, Wellness und Medizin gut entwickelt. Gesteigert hat sich in all dieser Zeit auch die Anzahl der Mitarbeiter, nämlich von 11 auf 45 Personen. Neben Physiotherapeuten, Masseuren, Fitnesstrainern, Sportwissenschaftlern sowie Kosmetikerinnen und Fußpflegerinnen praktizieren hier Fachärzte für Physikalische Medizin, Innere Medizin und Sportmedizin sowie Unfallchirurgie und Orthopädie und eine Hygiene-Ärztin. Ein umfangreiches Angebot, das jede Menge Raum erfordert.

„Vor allem im Mitarbeiter-Bereich platzen wir aus allen Nähten, weshalb wir uns zu einem Zubau auf dem Flachdach im ersten Stock angrenzend an den Fitnessbereich entschlossen haben, wo großzügige Umkleide-und Sozialräume, ein Büro sowie eine Erholungsterrasse entstehen sollen“, erklärt Michael Putz, Facharzt für Innere Medizin und Allgemeinmediziner. Der Geschäftsführende Gesellschafter und stellvertretende ärztliche Leiter legt besonderen Wert auf das Wohl seiner Mitarbeiter: „Denn sie sind das höchste Gut in unserem Unternehmen. Wir wollen bewusst für unser großartiges Team investieren und die Arbeitsbedingungen so gut wie möglich gestalten.“

Neben den oben genannten Räumen werden im Göstlinger Institut auch ein neuer Behandlungstrakt mit vier neuen Massage- und Therapieräumen und eine Kursterrasse errichtet. In diesen Räumen sollen vor allem verschiedene Wohlfühlmassagen in einer ruhigen und gediegenen Atmosphäre stattfinden.

Um das erweiterte Angebot bewerkstelligen zu können, plant Putz noch weitere Masseurinnen und Masseure einzustellen. Im Zuge dessen wird das Fitness-Studio für Abonnenten ab Mitte November täglich, auch am Sonntag, bis 23 Uhr offen halten.

„Die Kosten für diese räumliche Erweiterung werden zur Gänze von unserer Emotion Therapiezentrum GmbH getragen, wofür wir auch eine höhere Kreditsumme aufgenommen haben“, meint der Arzt. Die Marktgemeinde Göstling als Eigentümerin der Liegenschaft unterstützt das Vorhaben mittels einer langfristigen Pachtreduktion, „und wir setzen somit die langjährige sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ybbstaler Solebad bzw. der Gemeinde fort“, betont Putz und ergänzt: „Dieses mutige Zubau-Projekt wird dem Emotion Life Center Göstling eine neue Note geben und für unsere Kunden, Gäste und Patienten, aber auch für unser Mitarbeiter-Team eine deutliche Verbesserung bringen.“ Bis Ende Februar des kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.