Akademikergruppe setzt sich für grüne Zukunft ein

Die neu gegründete Akademikergruppe an der Agrar-FH Wieselburg lud zu ihrer ersten öffentlichen Diskussions- und Informationsveranstaltung. Rund 100 Studentinnen und Studenten, aber auch Interessierte aus der Umgebung fanden sich dazu im Schloss Weinzierl ein. Chef der Akademikergruppe am Campus der FH Wiener Neustadt, Fabian Butzenlechner, durfte außerdem hochrangige Referenten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft begrüßen.

„Wir müssen die Menschen nicht über Verbote, sondern über Anreize und Innovation zu mehr Klimaschutz bringen“, zeigte der Präsident des österreichischen Bauernbundes Georg Strasser in seinem Eingangsstatement auf. Dabei betonte er auch die große Bedeutung von Pflanzenschutz, neuen Züchtungsmethoden, Digitalisierung und standortgerechter Landwirtschaft, für welche es zukünftig mehr Offenheit seitens der Bevölkerung braucht.

„In den letzten 25 Jahren ist allein in Österreich die gesamte Agrarfläche des Burgenlands versiegelt worden“, machte der Prokurist der Hagelversicherung Mario Winkler deutlich, wie es um die heimische Bodennutzung bestellt ist. Außerdem warnt Winkler vor den Folgen durch Dürren und Hochwasser, welche die Landwirtschaft in Zukunft noch mehr fordern werden. Mit seinem Vortrag verschaffte Peter Prankl, Leiter des Versuchswesens Wieselburg, den Anwesenden einen Überblick über pflanzenbauliche Risiken und Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. „Wir dürfen und müssen besser werden in der Bewirtschaftung. Durch Transparenz und Wissenschaft können wir dem emotionalen gesellschaftlichen Diskurs Stand halten“, richtete Prankl seine Worte an das Publikum.

Neuauflage im kommenden Jahr

Für das Team der Akademikergruppe war die Veranstaltung im Schloss Weinzierl ein voller Erfolg. „Aufgrund des enormen Zuspruchs und Interesses wird es auch im kommenden Jahr ein Zukunftssymposium geben. Im Namen der Akademikergruppe möchte ich mich bei allen helfenden Händen und Unterstützern bedanken“, zeigt sich Fabian Butzenlechner glücklich über die Auftaktveranstaltung.

