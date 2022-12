Sängerbund Neustift ist der 22. Scheibbser Kulturpreisträger

Werbung

„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum“. Getreu nach Friedrich Nietzsche lebt der Sängerbund Neustift seit mittlerweile 120 Jahren dieses Motto. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres verlieh die Scheibbser Kulturjury unter dem Vorsitz von Wolfgang Ellmauer dem 1902 gegründeten Sängerbund den Kulturpreis 2022 der Stadtgemeinde Scheibbs. Der Sängerbund Neustift ist damit der 22. Preisträger seit 1995 (erster Preisträger war Hubert Rausch). Der Preis wurde von 2009 bis 2021 nur alle zwei Jahre vergeben.

„Der Sängerbund Neustift prägt seit über 100 Jahren die Scheibbser Kulturlandschaft wesentlich mit. (...) Für den Sängerbund bedeutet Musizieren mehr als das bloße Singen von Texten. (...) Man ist davon überzeugt, dass das gemeinsame Singen in einem Flowzustand gipfeln kann, einem beglückenden Gefühl, hervorgerufen durch die Vertiefung einer sinnstiftenden Tätigkeit. (...) Ohne den Sängerbund Neustift wäre das kulturelle Leben in Scheibbs ein unvollständiges“, heißt es in der Begründung der Kulturjury.

„Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung“, jubelt Renate Pumhösel, die seit 1985 beim Chor ist und seit 2016 dem Sängerbund als Obfrau voransteht. Gerade nach den zwei schwierigen Corona-Jahren, in denen es über ein Jahr lang keine Proben oder Auftritte gegeben hatte, sei das jetzt ein besonderer Motivationsschub für den aktuell 25-köpfigen Chor unter Chorleiter Franz Daurer – ein Amt, das dieser schon seit 25 Jahren ausübt.

Noch dazu, wo nach einigen kleineren Auftritten im heurigen Jahr (Maiandacht, Bezirksfest), am kommenden Sonntag (18. Dezember) ab 17 Uhr das Adventsingen in der Pfarrkirche Scheibbs unter dem Motto „Es wird a in mia boid Weihnocht sei ...“ am Programm steht. Neben dem Sängerbund Neustift werden die Gruppe Hoizknepf und eine Bläsergruppe der Stadtkapelle Scheibbs auf das Weihnachtsfest einstimmen. Eintritt frei.

