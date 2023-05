Bründler Maimusifest rund um 32 Meter hohen Maibaum

Nachdem die Landjugend am Samstagnachmittag den Maibaum aufgestellt hatte, fiel der Startschuss zum zweitägigen Maimusifest der Trachtenmusikkapelle. War am Samstagabend Discobetrieb angesagt, so spielten am Sonntag die Böhmischen Freunde auf. Neben dem Auftritt der Volktanzgruppe gab es heuer erstmals einen Zugsägenwettbewerb.

Dieser wurde vor allem von talentierten jungen Holzarbeitern begeistert aufgenommen. In der Kategorie Jungwaldarbeiter siegten Daniel und Leon Schneck. Bei den Damen war das Duo Monika Geppl und Irmgard Putzenlechner erfolgreich. Bei den Männern gewannen Andreas Punz und Herbert Riegler.

Zurück zum Maibaum: Der stammt heuer aus dem Wald von Franz Hösl, wurde von Franz Riegler gefällt und der Landjugend geschält und aufgeschmückt. Aufgestellt wurde der 32 Meter lange Baum von Erich Wurzenberger mit einem Kran.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.