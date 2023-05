Mostviertler Brauer mit tollen Plänen

Initiator und Programmgestalter Wolfgang Zimprich freute sich über die zahlreiche Teilnahme und präsentierte im Braumuseum seine Projektidee. „Die Innviertler Brauer haben seit Jahren den Biermärz als Marken entwickelt. Wir wollen mit dem Mostviertler Brausilvester ein neues touristisches Markenzeichen setzen.“

Der Name Brausilvester hat aber nichts mit dem 31. Dezember zu tun. Die Brauer erklärten vor der Erfindung der Kühlung den 30. September zum Feiertag und Bilanzabschlusstag. Erst ab diesem Datum konnte damals wieder gebraut werden.

„Der Gaminger geBIERGskirtag Mitte September, der nächstes Jahr bereits zum zehnten Mal stattfindet, soll der Startschuss für einen mehrwöchigen Veranstaltungsreigen sein“, blickt Thomas Czíhak von Pro Gaming in die Zukunft. Mit Tagen der offenen Brauereien, Weißwurstfrühstück bei Gastwirten, Brauseminaren, Bierrad-Touren, Bier & Burger-Events, bierigen Jazzabenden, Wahl einer Hopfenkönigin, Bierkistenklettern, Bierverkostungen, Wandern am Bierweg und vielem mehr.

Die Veranstaltungen sollen sich dabei dezentral verteilt über das ganze Mostviertel abspielen. Neben den Brauereien auch bei interessierten Gastwirten, Bäckern, Kulturbetrieben und Tourismusbetrieben. Ein starkes Event rund um den 30. September also. Als erster Schritt wird eine Übersichtskarte mit allen mehr als 30 Mostviertler Braubetrieben zwischen Waidhofen, Hainfeld, Wieselburg, Sitzenberg, Gaming, Amstetten und Gerolding herausgegeben.

Beim zweiten Brauertreffen in Wieselburg führte Braumuseumskustos Erich Haller die Runde durch die mehr als 250-jährige Geschichte der Brauerei Wieselburg, ehe die Abfüllanlagen in den Hallen besichtigt wurden. Im Haydnsaal des Brauhofs labten sich Brauer und Brausommeliers bei Schwarzbrotsuppe, Bierführerrolle, Brauhauspfandl und Wieselburger Seiderl. Zum Abschluss dieses informativen und bierigen Tagesprogramms öffnete Kleinbrauer und Anlagenprofi Hölzl seine Brauerei-Pforten am Wieselburger Teichweg. Nach der Betriebsbesichtigung zapften sich die Brauer direkt vom Lagertank durch die Biersorten Helles, Ale und Weißbier.

Und das Programm für das nächste Jahr steht auch bereits, freute sich Werbetrommler Zimprich über das positive Feedback und bedankte sich mit einem Bschoad-Sackerl, gefüllt mit Wieselburger Bier, Hölzl-Bräu und Bierstangerl von der Bäckerei Neubacher.

