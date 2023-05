Erlaufstrand in Wieselburg: Zwölf Ahornbäume gepflanzt

Ein weiterer Schritt des in Angriff genommenen Zwiesel-Projekts ist getan. Die Stadtgemeinde hat den „Erlaufstrand“ am Volksfestplatz eins neu gestaltet und dort auch einen direkten (Bade-)Zugang zur Erlauf geschaffen (Baden auf eigene Gefahr). „Ziel des Zwiesel-Projekts war und ist, Erholungsraum mitten im Stadtzentrum zu schaffen. Die Gestaltung dieses Bereichs ist ein kleiner Teil, wobei Sitzmöglichkeiten noch kommen werden. Wir werden in den nächsten Monaten in Absprache mit der Messe auch die versiegelten Flächen am Volksfestplatz eins zurücknehmen“, schildert Bürgermeister Josef Leitner (SPÖ).

In der Vorwoche nahm er gemeinsam mit LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Markus Oismüller von der Wasserbauabteilung des Landes und Thomas Unger vom Ziviltechnikbüro Schuster den Spaten zur Hand, um die letzten beiden von insgesamt zwölf Ahornbäumen zu pflanzen – die Vorarbeit haben Robert Picker und das Bauhofteam schon geleistet. „Das haben wir im Vorjahr beim Abschluss des Hochwasserschutzprojekts der Großen und Kleinen Erlauf in Bodensdorf ausgemacht. Ein Danke, dass ihr die Patronanz für jeweils vier Bäume übernommen habt“, bedankte sich Leitner.

