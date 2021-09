Die junge Familie betritt damit kein Neuland, schließlich arbeiten beide schon mehr als 20 Jahre im Betrieb mit. Höchste Qualität bei den Produkten, Regionalität und Wertschöpfung sind ihnen wichtig. Die laufenden Produktprämierungen und Auszeichnungen bestätigen die hervorragende Qualität des direktvermarktenden Betriebs!

Neues und Altbewährtes! In den letzten Monaten wurde fleißig an einem neuen Werbeauftritt gearbeitet! Die Verpackung erstrahlt ab sofort in neuer Optik, das Logo wurde moderner und das Beste! Ab sofort kann man nicht nur vor Ort im Hofladen in Königsdorf einkaufen, sondern auch im neuen Online-Shop, der rund um die Uhr geöffnet hat.

Angelika und Martin Spirk setzen weiterhin auf den gut eingeführten Name Thamhesl’s Hofladen. „Auch wenn sich das Verpackungsdesign geändert hat, der Inhalt bleibt gleich. Unsere Kunden können sich auf höchste Qualität bei unseren Produkten verlassen. Ob Fleisch-, Wurst-, Nudel- oder Kürbisspezialitäten“, so Angelika Spirk.

Prämierte Produkte 2021: Kürbiskernududlerwurst, Hauswürstel, Paprikaspeck, Leberaufstrich im Glas, Knoblauchwurst, Kaiserfleisch, Geselchtes Karree, Geselchtes gekocht, Karreespeck, Fleischaufstrich und Verhackertes im Glas, Steirisches Kürbiskernöl

Öffnungszeiten Hofladen: Mo-Fr: 7:30-18 Uhr, Sa: 7:30-17 Uhr

www.thamhesl.at