Ein tolles Picknick-Set von Waldquelle gewinnen!

Waldquelle Mineralwasser bietet mit seiner Sortenvielfalt Köstlichkeiten für die ganze Familie. In dem Geschenkkorb für das nächste Familienpicknick befindet sich so neben dem spritzigen Mineralwasser eine Auswahl der Produkt-Range mit Geschmack, Vitaminen und kaum Zucker. Der mit der Waldquelle LeStoff Tuch und dem Waldquelle Dobble Spiel gefüllte Geschenkkorb motiviert den Tag an der Natur zu verbringen.

Das burgenländische Traditionsunternehmen ist eines der führenden Mineralwasserunternehmen Österreichs und ist sich der Verantwortung hinsichtlich Qualität und Umwelt klar bewusst. Waldquelle Mineralwasser entspringt in einer Tiefe von rund 200 Metern am Fuße des Paulibergs, dem jüngsten der erloschenen Vulkane Österreichs. Abgefüllt wird Waldquelle Mineralwasser direkt bei der Quelle im mittelburgenländischen Kobersdorf.

Bester Geschmack liegt in der Natur von Waldquelle. Von Spritzig, Sanft und Still bis hin zu den beliebtesten Früchten trifft Waldquelle den Geschmack der ganzen Familie. Die vitaminreichen Produktinnovationen Orangen-Beeren-Mix, Zitrus-Mix und Waldquelle Grapefruit-Limette-Himbeere kommen ganz ohne Zucker aus. Und auch die Sorten Waldquelle Still Mirabelle, Apfel & Zitrone und Waldquelle Erdbeere und Himbeere überzeugen mit natürlichem Geschmack und Vitamin D als kalorienarmes Erfrischungsgetränk für starke Nerven und ein gesundes Immunsystem.

Waldquelle Mineralwasser ist demnach weit mehr als ein Durstlöscher. Die natürliche Mineralisierung des Familienwassers enthält wertvolles Calcium für Knochen und Zähne sowie Magnesium als Beruhigungs- und Schönheitsmineral zur Muskelentspannung für einen gesunden Stoffwechsel und eine gute Verdauung.

Über Waldquelle

Waldquelle steht für Regionalität, Natur und Familie. Dies zeigt sich in einer verantwortungsvollen Qualitäts- und Umweltpolitik sowie im sozialen Engagement in der Region. So unterstützt Waldquelle ausgewählte Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, engagiert sich sehr im und für den Naturpark Landseer Berge, fördert verschiedenste Familienaktivitäten, macht sich stark für die beliebteste Sportart der Österreicher, das Wandern, und rekrutiert seine Mitarbeiter aus der nahen Umgebung. Ursprünglich befand sich die Waldquelle im Besitz der Familie Esterházy. 2008 fand man in der italienisch-schweizerischen Unternehmerfamilie Pasquale einen neuen Eigentümer. Waldquelle Mineralwasser entspringt am Fuße des Paulibergs, dem jüngsten erloschenen Vulkan Österreichs, und wird direkt neben der Quelle in Kobersdorf abgefüllt. Im Jahresschnitt beschäftigt Waldquelle 80 Mitarbeiter.

Jetzt mitmachen und ein Waldquelle-Picknick-Set gewinnen!

Inhalt:

Waldquelle Picknick-Decke

Waldquelle Erfrischungen zuckerfrei

Grapefruit, Limette-Himbeere 0,5 L

Zitrus-Mix 0,5 L

Orangen-Beeren-Mix 0,5 L

Waldquelle Schlauchtuch

Waldquelle Tragtasche

Waldquelle Komfortflaschenöffner

Waldquelle Dobble Spiel

Teilnahme ist möglich bis 01. Oktober 2023.