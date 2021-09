Gegründet in den 1960 iger Jahren, ausgebaut und etabliert von Franz und Erich Leth, ist nun mit Franz Leth jun. bereits die dritte Generation erfolgreich engagiert, wenn es um die vom Löss des Wagrams geprägte Weinstilistik geht. Herkunft und Konzentration auf die Stärken des Gebietes wird in Zukunft immer wichtiger werden, da sind sich alle in der Familie einig. Dass Grüner und Roter Veltliner daher die absolute Hauptrolle spielen, eine klare Entscheidung.

Die Klassiker als Gebiets- und Ortsweine in fruchtbetontem Stil, die Lagenweine als Spitze der Qualitätspyramide mit der Individualität der besten Terroirs. Schafflerberg und Fumberg stehen für eng verwobene, ausdrucksstarke Weine mit Eleganz und Finesse, die Rieden Brunnthal und Scheiben für dichte, mineralische und komplexe Grüne und Rote Veltliner mit tollem Reifepotential.

Weingut Leth

Grundlage für die authentischen, dem Löss-Terroir verpflichteten Weine ist ganz eindeutig die Pflege und Bearbeitung der Weingärten. Ausgehend von der Überzeugung, dass nur gesunde Böden, vitale Weinreben und intakte Ökosysteme die Erzeugung von hochwertigen Trauben ermöglichen, ist die

Entscheidung zum Umstieg auf biologische Bewirtschaftungsweise schon vor einigen Jahren gefallen und so sind die gutseigenen Weine ab der Ernte 2021 erstmals bio-zertifiziert. Darüber hinaus tragen alle Leth Weine den Status „Nachhaltig Austria“, das Zertifikat für den bewussten und schonenden Umgang mit allen eingesetzten Ressourcen.

Roter Veltliner Scheiben Weingut Leth

Damit alle Trauben die mit selektiver, händischer Ernte eingebracht werden, auch maximal schonend verarbeitet werden können, wurde in den beiden letzten Jahren massiv in Presshaus und einen neuen Holzfasskeller investiert. In der Vinifizierung wird äußerst behutsam vorgegangen und möglichst wenig in die Weinwerdung eingegriffen.

Von der Verwendung spontaner Hefe für die Vergärung bis zum langen Ausbau der Weine auf der Hefe in neutralen, großen Fässern aus Akazienholz wird alles unternommen, um die natürliche Ausdruckskraft der Weine zu erhalten bzw. zu fördern.

Das Top-Qualitätsniveau der gesamten Weinpalette spiegelt sich auch in der Fachpresse wider, das Weingut findet sich in allen österreichischen Weinführern (Falstaff, Vinaria, A la Carte, Gault Millau, Wein.pur) mit Spitzenbewertungen.

Da man auch in der Vermarktung nicht untätig geblieben ist, werden heute rund zwei Drittel der Produktion in über 20 Exportländern verkauft, am österreichischen Heimmarkt schätzen vor allem die Gastronomie sowie Privatkunden die Weine aus dem Hause Leth.

Für alle Weinliebhaber im Netz gibt es auch einen Web-Shop, der auf der Homepage des Weinguts unter www.weingut-leth.at zu finden ist.