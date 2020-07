„Durch die Verbindungsleitung zwischen der Region Krems und dem Bereich Zwettl werden die Kapazitäten der Wasserversorgung im Waldviertel weiter erhöht. Unser Ziel ist ein Trinkwasserversorgungsnetz zu schaffen, das regionale Ausfälle oder Trockenperioden kompensiert“, so EVN Vorstandsdirektor Franz Mittermayer.

Neben der bereits errichteten Verbindungsleitung aus dem Weinviertel und den regionalen Trinkwasserbrunnen wird mit der neuen Versorgungsleitung ein weiteres Standbein zur sicheren Versorgung der Bezirke Zwettl, Gmünd und Waidhofen/Thaya geschaffen.

EVN Übersichtskarte Leitungsverlauf

Die Fertigstellung der gesamten Versorgungsleitung ist für 2025 geplant, danach können bis zu 120.000 Einwohner im Waldviertel versorgt werden. Das Investitionsvolumen beträgt rund 35 Mio. Euro.

LH-Stv. Stephan Pernkopf: “Die Sicherstellung einer einwandfreien und ausreichenden Wasserversorgung in allen Regionen Niederösterreichs ist uns ein großes Anliegen und eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Infrastruktur zur Erhaltung der ländlichen Regionen.“

Das Projekt verläuft in drei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt verläuft von Zwettl zum Hochbehälter in Palweiß in der Gemeinde Lichtenau und wird im Herbst 2022 fertiggestellt.