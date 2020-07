Morgens im Badezimmer

CO 2 -Sparen kann schon in der Früh beim Duschen beginnen. Denn die Warmwasseraufbereitung ist einer der größten Energiefresser. Wer statt 10 Minuten nur 5 Minuten duscht und dabei einen Sparduschkopf verwendet, spart rund 1,4 kg CO 2 ein. „Hochgerechnet auf das ganze Jahr spart man so über 500 kg CO 2 - so viel, wie bei einem Flug von Wien nach Bregenz und zurück verbraucht wird“, so Zach.

Wer während des Zähneputzens das lauwarme Wasser abdreht, kann so jährlich 102 kg CO 2 einsparen.

Rund ums Waschen

Wer die Wäsche an der Luft und nicht im Wäschetrockner trocknen lässt, spart pro Jahr rund 50 kg CO 2 . So viel CO 2 wird in etwa bei einer Autofahrt von 370 km Länge ausgestoßen.

„Aber auch mit dem Trockner lässt es sich sparen: Mit der Einstellung „bügelfeucht“ können jährlich bis zu 14 kg CO 2 eingespart werden“, weiß Zach.

Räume unterschiedlich heizen

„Ein großer Hebel ist die Raumtemperatur – hier lassen sich gleich hunderte Kilo CO 2 jedes Jahr einsparen“, so Zach.

Mit der Reduktion der Raumtemperatur um ein Grad kann man pro Tag rund ein Kilogramm CO 2 einsparen. Außerdem verursacht man mit einer Nachtabsenkung, fünf Grad weniger für acht Stunden, rund 1,6 kg CO 2 weniger pro Tag.

Genauso bedeutend ist eine maßvolle Nutzung von Klimaanlagen. Auch die verbrauchen große Mengen an Energie und sind wahre CO 2 -Schleuder.

Photovoltaik-Anlage am eigenen Dach

Wer die Möglichkeit hat, kann mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage einen besonders großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Durch Nutzung der Sonnenkraft können bei einer klassischen Haushaltsanlage (5 kWp) rund 1,6 Tonnen CO 2 pro Jahr eingespart werden“, so Zach.

Selbst ohne eigener Photovoltaikanlage lassen alle oben angeführten Tipps den persönlichen CO2-Fußabdruck gleich um 1/8 (12%) schrumpfen.