Das EVN Service Center ist Anlaufstelle für EVN Kunden in allen Energiefragen und bietet persönliche Beratung und individuelles Service rund um den effizienten Einsatz von Energie „Besucht ein Kunde unser EVN Service Center, kann er sicher sein, dass all seine Anliegen die das Thema Energie betreffen, professionell von Experten betreut werden – und zwar alles an einem Ort. Und im persönlichen Kontakt, was für den Kunden natürlich sehr praktisch ist und uns wesentlich vom Wettbewerb unterscheidet.

EVN hat so die Möglichkeit an einem Standort ihre breite Palette an Dienstleistungen, Serviceangeboten und Produkten, also Strom, Gas, Wasser, etc. unter einem gemeinsamen „EVN Dach“ zu bündeln. Auch Kabelplus wird mit ihren Angeboten vertreten sein“, so Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

Bürgermeister Gerhard Weil: „In Zeiten wie diesen haben Umwelt- und Energieberatung eine ganz besondere Bedeutung. Als Bürgermeister freue ich mich sehr über die Eröffnung des EVN Service Centers. Es stellt eine maßgebliche Angebotserweiterung zu einem wichtigen Zukunftsthema für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt dar."