Gemeinsam mit dem geschäftsführenden Gemeinderat Markus Mayer und dem Umweltgemeinderat Karl Wagner versuchten die Experten der EVN die zahlreich eingelangten Fragen zu beantworten.

Vor allem die Hauptanliegen in Bezug auf den Standort, den Verkehr, die Umweltverträglichkeit, die Herkunft der Biomasse und die künftige Versorgung der Region wurden umfangreich erläutert. Projektleiter Dominik Jarmer erklärte beispielweise die Kriterien für den gewählten Standort und auch, warum die vorgeschlagenen Alternativstandorte nicht geeignet sind.

„Insgesamt konnten im Zuge der virtuellen Infoveranstaltung viele Sorgen zerstreut, Fakten offengelegt und offene Fragen geklärt werden“, so EVN Sprecher Stefan Zach. „Wir wissen natürlich, dass eine Online-Infoveranstaltung einen persönlichen Austausch nicht vollkommen ersetzen kann, dennoch haben wir unser bestmögliches versucht, um sämtliche Bedenken aus dem Weg zu räumen und den Interessierten eine Plattform zu bieten“, erklärt er weiter.

Dieser Dialog soll auch fortgeführt werden. Sobald es die Rahmenbedingungen zulassen, werden Führungen durch die vergleichbare Anlage in Mödling angeboten. Interessierte können sich schon jetzt unter biedermannsdorf@evn.at unverbindlich für eine diese Führungen anmelden.

Aktuelle Infos zum Projekt gibt es unter www.evn.at/biedermannsdorf.

Im Laufe der nächsten Woche wird dort außerdem ein Video der Infoveranstaltung zum Nachsehen online gestellt – für alle, die bei der Infoveranstaltung nicht dabei sein konnten, aber gerne mehr über das Projekt erfahren möchten.

Zum Projekt

Strom für 10.000 Haushalte und Wärme für 15.000 Haushalte – das soll mit der geplanten Errichtung eines Biomasseheizkraftwerkes in Biedermannsdorf ermöglicht werden. Die moderne Anlage mit kombinierter Strom- und Wärmeproduktion könnte somit eine jährliche CO 2 -Einsparung von 25.000 Tonnen bringen.

„Mit diesem Klimaschutzprojekt kann die Gemeinde Biedermannsdorf einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität machen“, betont EVN Sprecher Stefan Zach. Und: „Das neue Biomasseheizkraftwerk gliedert sich außerdem ideal in das Naturwärmenetz Thermenregion – dem größten überregionalen Naturwärmenetz Österreichs – ein.“

Die Notwendigkeit des Projekts zeigt sich vor allem auch in den Klimazielen der österreichischen Bundesregierung: Die nachhaltige Versorgung mit Naturwärme aus Biomasse nimmt hier eine entscheidende Stellung beim Ersatz von fossilen Brennstoffen im Wärmebereich ein. Schon jetzt gibt es eine stark steigende Nachfrage unserer Kunden nach Naturwärme in der Thermenregion. Schon jetzt werden jährlich rund 350 Wohneinheiten und rund 20 Gewerbe bzw. kommunale Objekte neu angeschlossen. „Das größte überregionale Naturwärmenetz Österreichs wächst also stetig weiter. Die geplante Anlage in Biedermannsdorf wird uns dabei helfen, diesen Bedarf auch in Zukunft abdecken zu können“, freut sich Zach.

Zum Betrieb der Biomasseanlage wird Waldhackgut aus der Region genutzt, welches ausschließlich von österreichischen Partnern bezogen wird. Die Anlieferung erfolgt dabei per LKW. „Dafür erarbeiten wir in Abstimmung mit der Gemeinde ein detailliertes Verkehrskonzept, welches hohe Verträglichkeit für Umwelt und Anrainer sicherstellen soll“, informiert Zach.

Befürchtungen wegen Feinstaub oder Schadstoffen sind übrigens nicht notwendig: Die hochmodernen Elektrofilter entfernen 99,9 Prozent des Staubes aus dem Rauchgas. „Die übrigbleibenden Staubauswirkungen entsprechen im Nahbereich jenen von vier Schwedenöfen“, erklärt Stefan Zach.

EVN Wärme GmbH

Der Einsatz erneuerbarer Energien ist für die EVN insbesondere im Wärmebereich seit vielen Jahren von großer Bedeutung. Die EVN betreibt heute mit Partnern aus der Landwirtschaft und der Sägeindustrie bereits 80 Biomasseanlagen in ganz Niederösterreich. Mehr als zwei Drittel der gelieferten kommunalen Fernwärme wird aus Biomasse erzeugt.

Durch die enge Kooperation der EVN mit der regionalen Land- und Forstwirtschaft bleibt die Wertschöpfung der Region erhalten. Die EVN setzt auf regionale Biomasse und arbeitet nur mit österreichischen Partnern. Mit einem Einsatz von rund 2,0 Millionen Schüttraummeter Hackschnitzel ist die EVN der größte Naturwärmeversorger aus Biomasse in Österreich.