Im Betriebsgebäude, das immer noch den Charme der 20er-Jahre verströmt, arbeiten zwei fleißige 96-Jährige: „Die beiden Francis-Spiralturbinen sind echte Niederösterreicherinnen und stammen noch aus 1922 - dem Jahr der Inbetriebnahme.

Seit dieser Zeit produzieren sie konstant ökologischen Strom für rund 100 Haushalte in der Region“, so Stefan Zach, der sowohl als Unternehmenssprecher der EVN als auch als gelernter Historiker sichtlich Freude an historischen Kleinwasserkraftwerken hat.

EVN / Veith

Denn die Kleinwasserkraft steht für den Beginn der Elektrifizierung von Niederösterreich und damit auch für die Anfangszeiten der NEWAG aus der später die EVN werden sollte. „Rund um solche Kleinwasserkraftwerke wurden regionale Netze gebaut, die erst viel später zu großen Verteilnetzen verbunden wurden.

Auch heute noch ist die Kleinwasserkraft eine wesentliche Stütze der nachhaltigen Stromversorgung. 4.000 Kleinwasserkraftwerke decken rund 10% des österreichischen Strombedarfs“, so Zach.