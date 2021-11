Ausbau des Trinkwasserleitungen

Zukünftig können auch die Katastralgemeinden Plosdorf, Blindorf, Furth, Außerkasten, Dürnhag, Dorfern, Siebenhirten und Diemannsberg mit Trinkwasser versorgt werden.

In diesen Ortschaften werden seitens Gemeinde Böheimkirchen neue Ortswasserversorgungen errichtet..

Bürgermeister Johann Hell: „Der Ausbau der Infrastruktur ist für die Region sehr wichtig, wir sind froh, dass unsere Versorgung mit frischem Trinkwasser Schritt für Schritt weiter ausgebaut wird“.

„Die neue Wasserleitung ist ein weiterer Baustein für unser Trinkwasserversorgungsnetz in Niederösterreich, somit können wir weitere Katastralgemeinden in der Region mit Trinkwasser versorgen“, so EVN Wasser Prokurist Helmut Brandl.

Die Transportleitung wird 5,4 km lang sein und der Durchmesser der Leitungsrohre beträgt 250mm. Die Investitionen belaufen sich seitens EVN Wasser auf 1,7 Mio Euro.

EVN Wasser

EVN Wasser ist als 100 %-ige Tochtergesellschaft der EVN AG für den Bereich der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich zuständig und versorgt derzeit 789 Katastralgemeinden und damit mehr als 586.500 Einwohner in Niederösterreich mit Trinkwasser, davon rd. 125.500 Einwohner bis in den Haushalt hinein. Das Unternehmen ist der größte Wasserversorger Niederösterreichs.