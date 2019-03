Die angebotenen Beratungsstunde zum Thema „Internet sicher nutzen“ erfreuen sich immer wieder großer Beliebtheit. Zahlreiche Senioren folgten diesmal der Einladung ins EVN Service Center Deutsch Wagram und nutzten die Möglichkeit ihre Fragen loszuwerden: Welcher Virenschutz ist der Richtige? Wie kann ich mein Smartphone oder meinen Laptop schützen? Wie kann ich Gefahren selbst erkennen?

„Mit unseren digitalen Lösungen vereinfachen wir die Arbeits- und Lebenswelt unserer Kundinnen und Kunden. Deswegen ist es uns wichtig, alle Menschen an den Vorteilen der Digitalisierung teilhaben zu lassen und bieten Vorträge und Beratungsstunden für Senioren in den EVN Service Centern in Niederösterreich an“, so Schäffer.