13 Jugendliche zum "Junior Ranger" ausgebildet .

Insgesamt 13 Jugendliche im Alter von 12-16 Jahren durften sich heuer gemeinsam mit den EVN Fischfreunden im Natur- und Gewässerschutz engagieren und spannende Tätigkeiten im Freien ausüben. An vier Samstagnachmittagen absolvierten die Jugendlichen eine praxisnahe und erlebnisreiche Schulung an der Ybbs und an der Erlauf.