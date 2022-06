Ansturm auf Photovoltaik-Anlagen im Raum Neulengbach hält im Mai an

Der aktuelle Preisanstieg auf den Energiemärkten macht sich weiterhin bei der EVN-Tochter Netz NÖ bemerkbar. Denn diese ist für den Anschluss von Photovoltaik-Anlagen zuständig. Niederösterreichweit wurden heuer bereits mehr als 17.750 Netzzugangsanträge gestellt. Das sind mehr als doppelt so viele Anträge wie im Vorjahr.

Auch im Raum Neulengbach wurden alleine im Mai 122 Netzzugangsanträge gestellt. Gleichzeitig konnten 61 neue Anlagen fertig gemeldet werden. Das sind mehr als doppelt so viele Anlagen als noch im Mai 2021.

„Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage am eigenen Dach liegt weiterhin im Trend. Das merken wir momentan noch einmal stärker als in den letzten Jahren.“, sagt Josef Brückelmayer, Leiter Service Center Netz NÖ in Neulengbach.

In ganz Niederösterreich wurden im Mai 1.609 Anlagen fertig gemeldet, sodass nun bereits mehr als 53.000 PV-Anlagen in das Netz der Netz NÖ einspeisen.