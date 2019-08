Bessere Netzqualität für Perchtoldsdorf .

In Vorbereitung auf die Chancen der Digitalisierung investiert kabelplus besonders in eine noch leistungsfähigere und stabilere Qualität der bestehenden Netze. In Perchtoldsdorf sind diese Umbauarbeiten in neue Netzkomponenten bereits in den letzten Wochen erfolgt und wurden nun erfolgreich abgeschlossen.