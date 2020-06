EVN Bonuspunkte Spendenaktion geht in die nächste Runde .

Zahlreiche Familien in NÖ haben in schwierigen Zeiten besonders zu kämpfen – so auch jetzt während und nach der Coronakrise. Um diese Familien zu unterstützen und zu entlasten, startet ab sofort eine Spendenaktion für die NÖ Familienland GmbH, der zentralen Anlaufstelle für Fragen rund um die Familie in Niederösterreich.