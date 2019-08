Die kleinen und großen Gäste besichtigten gemeinsam die Anlage und erfuhren dabei einiges zur Wasserversorgung in der Umgebung. Bei der Wasserrallye wurden viele interessante Infos zu Trinkwasservorkommen, -aufbereitung und –verbrauch spielerisch vermittelt.

„Das gebotene Programm war sowohl für Kinder als auch Erwachsene interessant“, freut sich Alexander Toifl-Tusch als Jugendgemeinderat seitens der Gemeinde Enzersdorf an der Fischa, „wir würden jederzeit wieder kommen!“

Die Naturfilteranlage im Detail

Seit der Eröffnung der Naturfilteranlage Wienerherberg im Mai 2019 profitieren 18 Gemeinden in der Umgebung von weicherem Wasser.

Durch die Verwendung von sehr feinen Membranen können die Härtegrade rein mechanisch gesenkt werden. Dieses Verfahren weist nicht die Nachteile der im Haushalt oft eingesetzten Ionentauscher auf, die den Geschmack des Wassers unangenehm verändern und oft mikrobiologische Probleme hervorrufen. Auf Wasserenthärtungsgeräte im Haushalt kann also verzichtet werden.

EVN_Judt

Quellfrisches Trinkwasser ist in Niederösterreich eine Selbstverständlichkeit. Der Härtegrad ist dabei ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Je höher der Wert an Kalzium und Magnesium im Wasser ist, desto härter ist das Wasser. Zu viel Kalk im Wasser bringt zahlreiche Nachteile: hartnäckig verschmutzte Gläser, defekte Geräte, trockene Haut beim Duschen. Weiches Wasser bietet also entscheidende Vorteile.

Versorgte Gemeinden

Folgende Gemeinden profitieren von der Inbetriebnahme der Naturfilteranlage: