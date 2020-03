Seit September 2019 ist Joulius mit seiner bereits vierten Kindergartentournee unterwegs – diesmal mit dem Stück „Joulius und die Geschichte von der verschwundenen Sonne“. Jeden Tag spielt er in einem anderen Kindergarten Niederösterreichs, manchmal sogar zwei Mal. Dieses Mal war er im Kindergarten Marchegg-Bahnhof und im Kindergarten Marchegg-Stadt.

Inhaltlich dreht sich im Theaterstück alles um die Sonne. Es vermittelt den Kindern, wie wichtig die Sonne für uns alle ist. Sie versorgt uns mit Wärme und Licht, ist die Quelle des Lebens auf der Erde und noch dazu eine wichtige erneuerbare Energiequelle. Das und noch vieles mehr wird den Kleinsten auf spannende und witzige Art nähergebracht. Es wird gemeinsam gesungen, getanzt und gelacht.

Für EVN Sprecher Stefan Zach ist das Theaterstück ein besonders gelungenes Projekt, wie Kindern auf eine lustige Art und altersgerecht der verantwortungsvolle Umgang mit Strom und Energie erklärt werden kann. „Seit vielen Jahren bringen wir jungen Menschen auf spielerische Weise das Thema Energie in all seinen Facetten näher – der sichere und bewusste Umgang mit Strom steht dabei im Mittelpunkt.“

EVN Schul- und Kindergartenservice

Bereits seit 2007 ist Joulius der Energiehase mit seinen Materialien in Niederösterreichs Kindergärten im Einsatz. Das EVN Schul- und Kindergartenservice hat zahlreiche didaktische Unterlagen speziell für Kindergärten herausgegeben, die die Themen des Theaterstücks näher behandeln und umfangreiche Informations-, Spiele- und Versuchssammlungen bieten. Die Sets „Energie sparen“, „Gib Acht bei Strom“ und „Wind erforschen“ vermitteln schon den Kleinsten, wie wichtig das Thema Energie für uns alle ist.

Die EVN zeigt seit vielen Jahren mit ihrem EVN Schulservice jungen Menschen wie man Energie sparsam und effizient verwendet. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle Schulen und Kindergärten in Niederösterreich. Schulbetreuerinnen und Schulbetreuer aus 26 EVN Kundenzentren halten jährlich etwa 700 Vorträge in niederösterreichischen Schulen.

Details finden Sie hier: www.young.evn.at