Still und heimlich nähert sich das Kleinwasserkraftwerk Brauhof in Wiener Neustadt seinem 120. Geburtstag. Ein Grund, sich die von An- und Verkäufen geprägte Vergangenheit näher anzusehen.

1890 hat dieses historische Kleinwasserkraftwerk als erstes Kraftwerk in Wiener Neustadt seinen Betrieb aufgenommen. Zu dieser Zeit befand es sich noch in Privatbesitz.

In den 1940er übernahmen die „Gauwerke Niederdonau AG“ die Kraftwerksanlage am Wiener Neustädter Kanal, bevor es 1950 vom Wiener Neustädter Bauunternehmerpaar Alois und Juliane Freytag erworben wurde.

In den 1980er Jahren interessierte sich die NEWAG – aus der später die EVN hervorgeht für Kleinwasserkraftwerke – weshalb sie das Brauhofkraftwerk kaufte. Die Anlage ging von der Blockmetall GmbH & Co KG in den Besitz der NEWAG über.

EVN Sprecher Stefan Zach: „Seit das Kraftwerk in unserem Besitz ist, versorgt es mit einer Leistung von 175 kW knapp 300 Haushalte in der Region verlässlich mit elektrischer Energie und wurde so zum wertvollen Energieerzeuger“.