Dieses Jahr lautet der Titel: „Vorräte anlegen – Obst & Gemüse natürlich haltbar machen“. Denn wenn Obst und Gemüse oder auch Kräuter aus dem eigenen Garten oder günstig vom Markt in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen, lohnt es sich, an später zu denken und Vorräte anzulegen. „Damit können wir unsere regionalen Produkte viel länger genießen und sorgen gleichzeitig dafür, dass die wertvolle Ernte nicht verdirbt und verschwendet wird“, so EVN Sprecher Stefan Zach.

Daniela Matejschek

Zahlreiche EVN Kunden verrieten der Kochgemeinschaft ihre Ideen, wie Sie Obst und Gemüse einkochen, einlegen, fermentieren oder auf andere Art haltbar machen. Das Ergebnis sind verlockende Rezepte für Eingelegtes, Eingekochtes, Getränke, zuckerreduzierte Marmeladen und Gelees, Chutney und Relish. Da wir in unseren Gärten nicht nur Süßes ernten, sondern auch jede Menge Gemüse, gibt es in dem Buch auch dazu viele Rezepte: Znaimer Essiggurkerl, Rosmaringurken, Zucchinikraut, Fermentierte Bärlauchknospen - die winterliche Jause wird damit zum gesunden Genuss mit viel Geschmack.

Das Kochbuch kann für 11,90 Euro unter www.evn.at bestellt werden.