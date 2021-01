EVN Kunden helfen mit ihren Bonuspunkten NÖ Familien .

Zahlreiche Familien in NÖ haben in schwierigen Zeiten besonders zu kämpfen – so auch jetzt während der Corona-Pandemie. Um diese Familien zu unterstützen und zu entlasten, konnte seit Juni für diese gespendet werden. Dabei konnte jeder EVN Kunde ganz einfach in Form von Bonuspunkten einen positiven Beitrag leisten.