Statt bisher mit einer Francis-Turbine und einer Leistung von etwa 150 kW soll das Kraftwerk künftig mit einer Kaplanturbine und einer Leistung von 740 kW angetrieben werden.

Im Zuge der Modernisierung wird außerdem eine moderne Fischaufstiegs- und Fischabstiegshilfe errichtet. Und das bestehende Kraftwerksgebäude, das von außen eher wie ein normales Einfamilienhaus aussieht, wird durch einen modernen Kraftwerksbau ersetzt.

EVN / Gabriele Moser EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf

Für die EVN zählen in Brandstatt aber vor allem die „inneren Werte“. „Die Modernisierung ermöglicht es uns die Erzeugungsmenge zu verdreifachen und damit rund 1.000 Haushalte mit Ökostrom zu versorgen“, erläutert EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz anlässlich eines Besuchs der Baustelle. „Dadurch können wir einen historischen Standort weiter nutzen und einen noch größeren Beitrag für eine erneuerbare Energiezukunft leisten.“

„Die Wasserkraft bildet eine wichtige Säule bei der Erzeugung von Ökostrom. Um die niederösterreichischen Klimaziele zu erreichen, müssen wir bei der Wasserkraft vor allem das Potential bestehender Anlagen durch Modernisierung besser auszuschöpfen. Das vorliegende Projekt schaffte es ein Mehr an Ökostrom mit einer Verbesserung für die Ökologie zu vereinen“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

EVN / Gabriele Moser LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz

Neubau der Heubergbrücke

Im Zuge der Modernisierungspläne wurde von der Gemeinde Scheibbs auch der Neubau der Heubergbrücke beschlossen. Bürgermeister Franz Aigner freut sich über die gemeinsamen Planungsschritte: „Die Planungen für das Kraftwerk und unsere Überlegungen zur neuen Heubergbrücke gingen von Anfang an Hand in Hand. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der EVN einen zuverlässigen Partner an unserer Seite haben. Und natürlich freuen wir uns darüber, dass unser Beitrag für eine nachhaltige Energieversorgung verdreifacht wird“.

Wasserkraft in Brandstatt – ein Überblick

Bestehendes Kraftwerk

Erzeugung: 1,1 GWh pro Jahr (Ökostrom für rund 300 Haushalte)

Fallhöhe der Wehranlage 6 Meter

Neues Kraftwerk