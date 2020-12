Neue Ladestation in Raxendorf-Braunegg .

Die Marktgemeinde Raxendorf ist um eine Attraktion reicher: In Braunegg am Parkplatz in der Nähe von Feuerwehr und Gasthof Braunegger – Hof (Fam. Mayer) errichtete die Gemeinde gemeinsam mit EVN eine neue Ladestation für Elektroautos.