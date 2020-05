„Durch die neue 3 Kilometer lange Leitung wird eine einwandfreie Versorgung mit ausreichendem Druck und ausreichender Menge gewährleistet“, erklärt EVN Wasser Projektleiter Albert Mannsberger. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 700.000 Euro.

Die Stadtgemeinde errichtet parallel dazu eine Ortswasserleitung inklusive Hausanschlüsse und Feuerlöschversorgung (Hydranten).

„Eine qualitativ hochwertige Wasserversorgung ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Florieren einer Gemeinde. Durch die neu errichtete Wasserleitung können wir die Versorgungssituation und -sicherheit in unserer Gemeinde wesentlich verbessern“, betont Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec erfreut.

In Zukunft können durch diese Transportleitung auch derzeit noch nicht an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossene Ortsteile wie Probstdorf, Schönau an der Donau und Mühlleiten ausreichend mit wertvollem Trinkwasser versorgt werden.

Die neue Leitung soll jedoch nicht nur ausschließlich für die Versorgung von Groß-Enzersdorf dienen, sondern soll künftig auch zu einem Ringschluss im Marchfelder Netz der EVN Wasser ausgebaut werden.

EVN Wasser wird in den nächsten 10 Jahren insgesamt rund 155 Mio. Euro in den weiteren Ausbau der hohen Versorgungssicherheit investieren. Dazu gehören rund 285 km zusätzliche Transportleitungen, wovon auch das Weinviertel profitieren wird.