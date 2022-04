Sanierungsstart am Areal Werftgasse

„Als Ursache für die Verunreinigungen vermuten wir Imprägnierungsarbeiten von Leitungsmasten aus den 1950er Jahren“, berichtet EVN Sprecher Stefan Zach.

In der Zwischenzeit konnten das betroffene Areal eingegrenzt werden. „Nach zahlreichen Proben auf den angrenzenden Grundstücken, können wir eine Kontaminierung der Nachbarflächen und des Grundwassers definitiv ausschließen“, versichert Zach.

Foto: EVN / Doris Seebacher

EVN Projektleiter Wolfgang Vitovec geht davon aus, dass die Arbeiten im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein werden: „Durch regelmäßige Probenahme können wir sicherstellen, dass die Kontaminierung vollständig beseitigt wird.“

Das abgetragene Erdreich wird von der Baufirma per LKW abtransportiert und anschließend in einer speziellen Waschanlage von Verunreinigungen befreit. „Der kontaminierte Boden bekommt also einen großen Waschgang in der Bodenwaschanlage“, erläutert Vitovec. „Der Aushub kann so z.B. für Straßenbauarbeiten wiederverwendet werden. Es wird dadurch keine Deponiefläche benötigt.“