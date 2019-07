Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kostenlosen kabelplus Beratungsstunde im EVN Service Center Tulln freuten sich über zahlreiche Tipps zum Thema „Internet sicher nutzen“. Unter anderem wurde auf folgende Themen eingegangen:

Welcher Virenschutz ist der Richtige?

Wie kann ich mein Smarthphone/Laptop schützen?

Wie kann ich Gefahren selbst erkennen?

„Mit unseren digitalen Lösungen vereinfachen wir die Arbeits- und Lebenswelt unserer Kundinnen und Kunden. Deswegen ist es uns besonders wichtig, alle Menschen an den Vorteilen der Digitalisierung teilhaben zu lassen. Dazu bieten wir Vorträge für Seniorinnen und Senioren in unseren Service Centern an“, so Schäffer.