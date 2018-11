Die neue Photovoltaik-Anlage wird jährlich über 110.000 kWh Sonnenstrom erzeugen, der zu 100% im Landesklinikum verbraucht wird.

„Mit dieser Investition minimiert das Landesklinikum seinen ökologischen Fußabdruck“, so der kaufmännische Direktor des Landesklinikums Baden-Mödling Markus Zemanek.

Die strategische Partnerschaft zwischen der NÖ Landeskliniken-Holding und der EVN im Bereich Photovoltaik hat bereits vor Jahren im LK Waidhofen begonnen. Mittlerweile betreibt die EVN bereits an vier Krankenhäusern Photovoltaik-Anlagen von insgesamt 506 kWp installierter Leistung. „Im Rahmen der NÖ Krankenhaus-Neubauoffensive wird versucht, die Partnerschaft weiter zu vertiefen.“, so EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz. Angestrebt wird dabei eine Verdopplung, also ca. 1 MW, bis 2020.

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf & EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz | EVN

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf: „Wir produzieren in Niederösterreich bereits 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien. Die Nutzung der Sonnenenergie hat hier einen nicht unwesentlichen Anteil. Bei den Landeskliniken haben wir uns in den nächsten Jahren einen Schwerpunkt im Photovoltaik-Bereich gesetzt.“

„Die Stadt Mödling verfolgt seit Jahren ein Programm zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden und Arealen. Zahlreiche Sonnenkraftwerke, darunter auch Bürgerbeteiligungsmodelle, erzeugen umweltfreundlichen Ökostrom. Als e5-Gemeinde legt Mödling großen Wert auf erneuerbare Energien“, freut sich Stadträtin Franziska Olischer über die neue Anlage.