Der Glasfaser-Ausbau erfolgte gemeinsam mit den Wasserleitungs-, Kanal- und Stromverlegungsarbeiten für ein neues Wohngebiet in der Gemeinde Gföhl. „Weitere 20 Haushalte in der Lindengasse können bis Ende des Jahres mit "Fiber To The Home" (FTTH), Glasfaser bis in die Wohnung bzw. bis ins Haus versorgt werden. Der weitere Ausbau des Breitbandnetzes erfolgt dann in Zusammenarbeit mit der Gemeinde“, verrät Gerhard Haidvogel, Geschäftsführer von kabelplus.

Ludmilla Etzenberger, Bürgermeisterin von Gföhl, betont die Möglichkeiten, die sich daraus für ihre Gemeinde ergeben: "Die Verfügbarkeit von High-Speed-Internet in Gföhl ist von entscheidender Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen sowie für die private Lebensqualität der Bevölkerung.“

„Unsere Kundinnen und Kunden nutzen vermehrt multimediale Dienste wie Video- und Audiostreaming, Internet-Downloads und Online-TV-theken. Daher werden gut funktionierende Breitbandanbindungen immer wichtiger“, so Haidvogel „Wir freuen uns besonders nun auch die Bürgerinnen und Bürger von Gföhl im ultraschnellen Breitband-Netz von kabelplus begrüßen zu dürfen.“