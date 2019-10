Gerhard Paier, Bürgermeister der Gemeinde Andlersdorf, freut sich über die Fertigstellung: „Durch die Partnerschaft mit EVN Wasser konnte die Versorgung und die Versorgungssicherheit der Gemeinde mit Trinkwasser in bester Qualität erreicht werden, ein großer Schritt für die Entwicklung unserer Gemeinde.“

Der Ortsnetzausbau erfolgte durch die Gemeinde Andlersdorf und umfasst 2000 m Wasserleitung inklusive aller Hausanschlüsse. Bisher erfolgte die Versorgung der Gemeinde durch private Hausbrunnen.

EVN / Antal Gerhard Paier Bürgermeister, Elisabeth Ullrich Vize-Bürgermeisterin, Raimund Paschinger EVN Wasser

Die Gesamtlänge der Versorgungsleitung nach Andlersdorf beträgt ca. 1.700 m und ist über einen Anschlussschacht ins EVN Wasserversorgungssystems Marchfeld Süd eingebunden. Die Investitionskosten belaufen sich auf 280.000 Euro.

EVN Wasser Geschäftsführer Mag. Raimund Paschinger verspricht ein verlässlicher und kompetenter Partner zu sein: „Im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung gerade im Großraum rund um Wien sind umfangreiche Investitionen in die überregionale Trinkwasserversorgung erforderlich. EVN Wasser wird in den nächsten 10 Jahren insgesamt rd. 165 Mio. Euro in den weiteren Ausbau der hohen Versorgungssicherheit investieren.