„Seit Beginn der Krise hat sich unser Leben grundlegend verändert. Internet und TV sind noch wichtigere Informations- und Verbindungsmedien zur Außenwelt geworden. Das zeichnet sich auch in unserem Netz ab“, berichtet kabelplus Sprecher Stefan Zach.

Wochentags offenbart sich ebenfalls eine starke Steigerung der Internetnutzung. „Vergleichen wir typische Wochentage vor und nach Beginn der Krise liegen wir bei einem Plus von bis zu 50% bei der Internet-Nutzung“, so Zach. Beim IP-TV, also Fernsehen über Internet Protokoll, Magic TV – zeitversetztes Fernsehen von kabelplus zeigte sich zu Mittag die größte Steigerung mit 65%.

„Die Netze laufen stabil, für ausreichend Kapazitäten ist und wird vorgesorgt. Unsere Kundinnen und Kunden müssen sich keine Sorgen machen, können mit bester Internet Qualität über Home Office arbeiten und entspannt surfen und streamen“, so Zach.