Lehrlinge sichern die Stromversorgung

Auch die drei am Standort beschäftigten Lehrlinge, Nico Hell, Julian Köck und Bernhard Führer, schätzen die Vielseitigkeit der Aufgaben und vor allem auch das Vertrauen, welches ihnen von ihren Kollegen entgegengebracht wird.

„Ich erledige gerne Aufgaben alleine und deshalb gefällt es mir besonders gut, wenn ich selbst die Verantwortung übernehmen darf. Ein besseres Arbeitsklima als hier bei der Netz Niederösterreich findet man selten“, erzählt Nico Hell, welcher kurz vor seiner Lehrabschlussprüfung steht. Auch sein junger Kollege Bernhard Führer stimmt ihm zu. Der 16-Jährige ist derzeit im ersten Lehrjahr und ist sich sicher: „Hier ist man sehr gut aufgehoben“.

Konstantin de Martin leitet das Netz Niederösterreich Service Center in Klein-Pöchlarn bereits seit 31 Jahren. Im Laufe dieser Zeit war er bei der Entwicklung zahlreicher Lehrlinge mit dabei. „Es ist spannend zu sehen, wie sich die Burschen weiterentwickeln und langsam zu Männern werden. Wir versuchen ihnen hier die bestmöglichen mechanischen und technischen Fähigkeiten auf ihren Weg mitzugeben“, so der Leiter des Service Centers. Viele seiner damaligen Lehrlinge sind früher oder später wieder nach Klein-Pöchlarn zurückgehkehrt und befinden sich mittlerweile in wichtigen Positionen bei der Netz Niederösterreich.

Aktuell beschäftigen sich die Mitarbeiter des Service Centers Klein-Pöchlarn vor allem mit der Instandhaltung der Stromversorgung und dem Netzneubau. „Die Dynamik in unserer Branche wird immer schneller und aus diesem Grund sind wir froh, dass uns unsere Lehrlinge dabei so tatkräftig unterstützen“, so Konstantin de Martin.

Bewerbungen bis Februar 2022

Wer eine Karriere bei der Netz NÖ starten will, kann sich noch bis Ende Februar 2022 unter www.evn.at/lehrlinge bewerben.