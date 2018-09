Während die Gemeinde das Ortswassernetz errichten und betreiben wird, baut EVN eine knapp 7 Kilometer lange Trinkwasserleitung bis zur Ortsgrenze.

Somit wird die Marktgemeinde Leopoldsdorf im Marchfelde zukünftig mit EVN Trinkwasser in Quellwasserqualität und mit einem Härtegrad von 12 – 15 dH versorgt. „Mit einem Investitionsvolumen 2,3 Mio. Euro werden wir die Trinkwasserversorgung in der Region sichern“, so Raimund Paschinger, Geschäftsführer der EVN Wasser. Die Trinkwasserleitung wird seitens EVN Ende 2018 fertiggestellt.

Der Bau der 35 Kilometer langen Ortswasserleitung der Gemeinde wird 5 Jahre dauern und ist mit 8,8 Mio Euro eines der größten Projekte in der Vergangenheit der Gemeinde. Innerhalb der nächsten 5 Jahre sollen alle LeopoldsdorferInnen und BreitstetterInnen in den Genuss von einwandfreiem Trinkwasser kommen. Thomas Nentwich, Bürgermeister von Leopoldsdorf: „Die Trinkwasserversorgung unserer Gemeinde ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir sind froh, die Entscheidung für eine sichere Versorgung getroffen zu haben.“