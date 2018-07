Gerhard Gschwandtner | EVN / Moser

Im Normalbetrieb herrschen hier rund 1150°C, was ein Betreten der Kammer unmöglich macht. Doch auch die anderen Teile des Kraftwerks, wie der Abgaskanal oder die Dampfturbine werden genauestens unter die Lupe genommen. „Nur so können eventuelle Risse in der Anlage oder Korrosion verhindert und ein ordnungsgemäßer Zustand sämtlicher Einrichtungen sichergestellt werden“ erklärt Zach.

Jeden Sommer wird das EVN Kraftwerk Theiß aufgrund von Revisionsarbeiten für einige Wochen still gelegt. „Wir brauchen die Revisionsstillstände, um Reparaturarbeiten durchzuführen und gesetzliche Auflagen abzuarbeiten“, so EVN Sprecher Stefan Zach.

Schließlich muss das Kraftwerk bald wieder zur Verfügung stehen. Gebraucht wird es vor allem bei kritischen Netzsituationen oder bei sogenannten Dunkelflauten, also Tagen oder Wochen mit wenig Sonnenstunden und wenig Wind. Als leistungsstärkstes Kraftwerk der EVN ist Theiß mit etwa 2.600 Betriebsstunden pro Jahr auch heute noch ein unerlässlicher Eckpfeiler der Versorgungssicherheit in Niederösterreich.