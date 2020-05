Rumpler Adolf Wurm, Leiter des Netz NÖ Service Centers Neunkirchen

„Im Bezirk Neunkirchen haben wir aktuell neun Baustellen: diese umfassen Leitungsarbeiten am Strom-, Gas- und Wärmenetz in Neunkirchen, Ternitz, Puchberg am Schneeberg, Gemeinde Hohe Wand und Reichenau an der Rax“, erzählt Adolf Wurm, Leiter des Netz NÖ Service Centers im Bezirk Neunkirchen.

Die Mitarbeiter der Netz NÖ kümmerten sich auch während der Ausgangsbeschränkungen um die Versorgungssicherheit und rückten regelmäßig aus: für notwendige Instandhaltungsarbeiten oder um Störungen zu beheben. Zahlreiche Projekte und Baustelle wurden jedoch unterbrochen oder hintenangestellt.

Nun merkt Wurm vor allem bei den Kunden eine Aufbruchsstimmung: „Vom Häuslbauer bis zu den Betrieben, viele wollen wieder voll loslegen“. Aber auch die Baufirmen freuen sich, dass es weitergeht: „Natürlich sichern unsere Projekte auch Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region“, so Wurm.

Die Investitionskosten in der Region belaufen sich auf rund 4.000.000 Euro.

Netz NÖ

Für den Transport und die Verteilung von Strom verfügt Netz NÖ in Niederösterreich über ein modernes Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von rund 53.100 km Mittel- und Niederspannungsleitungen und ca. 1.400 km 110 kV Leitungen. Netz NÖ versorgt damit im Stromnetz rund 830.000 Kundenanlagen.