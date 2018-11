Das Voting unterstreicht die heutige Haltung der Österreicher zur Kernenergie und zeigt, dass die damalige Abstimmung nicht umsonst für viele Menschen das wichtigste „Nein“ ihres Lebens war. „Früher hat das Thema Kernenergie Österreich gespalten, nun eint es uns“, bringt es Zach auf den Punkt.

Moser

Heute, mehr als vier Jahrzehnte nach der Errichtung von Zwentendorf, wird auf dem 24 Hektar großen Kraftwerksareal Strom produziert. Dabei kommt allerdings keine Kernenergie zum Einsatz: Bereits vor einigen Jahren wurde eine Photovoltaikanlage installiert und in Betrieb genommen: „Dadurch ist das AKW Zwentendorf zu einem schönen Symbol für eine erneuerbare Energiezukunft geworden“, so Zach.

Das AKW Zwentendorf

Seit dem Kauf des Kraftwerksstandorts Zwentendorf durch die EVN im Jahr 2005, ist viel passiert. Neben einem Schulungsreaktor wurde auch eine moderne Photovoltaikanlage errichtet. Dabei hatten EVN Kundinnen und Kunden auch die Möglichkeit im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsmodells Anteile am Ausbau des Photovoltaik-Kraftwerks Zwentendorf zu erwerben.

Daniela Matejschek

Außerdem wird das AKW Zwentendorf gerne als Filmkulisse und als Location für diverse Festivals genutzt. Neben dem Nuke-Festival, das vor vielen Jahren am Kraftwerksstandort stattfand, wird auch das Shutdown Festival auf dem Gelände abgehalten.

Das AKW Zwentendorf ist auch für Führungen heiß begehrt. Deshalb bietet die EVN interessierten Personen an Freitagnachmittagen auch kostenlose Zeitreisen in die Welt der späten 70er Jahre an. Jährlich besichtigen bis zu 15.000 Besucher dieses Stück österreichische Zeitgeschichte. Führungen nur mit Voranmeldung.