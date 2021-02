Auf diesen beiden Standorten kann bis zu 10 % des Jahresbedarf gelagert werden. Gelagert und getrocknet werden Schadholzsortimente, die für die industrielle Prozesskette nicht geeignet sind. Die Lagerplätze bieten außerdem genügend Fläche für kurzfristige Überkapazitäten an Schnittgut, welche bei unvorhergesehenen Ereignissen wie Windbruch oder Borkenkäferbefall benötigt werden. Zusätzlich gibt es noch an mehreren Standorten kleine Holzlager welche zusätzlich die Versorgung absichern.

„Am Standort des alten Kohle-Gaskraftwerks Peisching kann man heute den Umbau in ein erneuerbares Energiesystems besonders gut erkennen. Wo bis 1987 Kohle, Öl und Erdgas zur Stromerzeugung eingesetzt wurden, lagert heute der Rohstoff für Naturenergie aus heimischen Wäldern. Dafür kommt ausschließlich Holz aus der Durchforstung zum Einsatz“.

Naturwärme und Naturstrom aus Biomasse

Die EVN betreibt heute mit Partnern aus der Landwirtschaft und der Sägeindustrie bereits 80 Biomasseanlagen in ganz Niederösterreich. Mehr als zwei Drittel der gelieferten kommunalen Fernwärme wird aus Biomasse erzeugt. Als Österreichs größter Naturwärmeversorger investiert die EVN laufend in die Instandhaltung, die Modernisierung und den Neubau vom Biomasseheizwerken. Erst vor wenigen Wochen erfolgte der Baustart für ein modernes Biomasseheizkraftwerk in Krems. Durch diese Anlagen mit kombinierter Strom- und Wärmeproduktion können künftig 15.000 Haushalte mit sauberem Ökostrom und 30.000 Haushalte mit Naturwärme versorgt werden. Und auch in Biedermannsdorf im Bezirk Mödling plant die EVN die Errichtung eines Biomasseheizkraftwerkes. Diese Kraft-Wärme-Kopplunganlage würde eine jährliche CO 2 -Einsparung von 25.000 Tonnen ermöglichen.

Biomasse sichert die regionale Wertschöpfung

Durch die enge Kooperation der EVN mit der regionalen Land- und Forstwirtschaft bleibt die Wertschöpfung der Region erhalten. „Alleine in den letzten drei Jahren wurden rund 25 Mio. Euro an regionaler Wertschöpfung mit den eingesetzten Hackschnitzeln generiert“, so Zach. Die EVN setzt auf regionale Biomasse und arbeitet nur mit österreichischen Partnern – in der Regel aus einem Umkreis von maximal 70 km. Für die Versorgung werden 2,0 Millionen Schüttraummeter eingesetzt. 40% dieser Menge wird durch regionale landwirtschaftliche Genossenschaften zu den jeweiligen Standorten geliefert. Die zwei größten Lieferanten sind Waldverband Niederösterreich und Maschinenring Niederösterreich. Weitere wichtige Lieferanten sind z.B. Stiftung Fürst Liechtenstein, Forstverwaltung Stift Heiligenkreuz, Stift Klosterneuburg, FWG Waldviertel, FWG Krumbach, FWHG Bad Vöslau

EVN Matejschek