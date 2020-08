Das Angebot richtet sich vor allem an Haushalte in unmittelbarer Nähe zum Fernwärmenetz der EVN Wärme. „EVN Wärme betreibt niederösterreichweit rund 70 Naturwärme-Anlagen und zahlreiche kleinere Nahwärme-Anlagen. Dementsprechend weit verbreitet sind unsere Netze“, so EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz.

Zusätzlich unterstützt das Land NÖ weiterhin den Umstieg auf alternative Heizkessel mit bis zu 3.000 Euro. Das Ansuchen kann nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Heizungsanlage online unter www.noe-wohnbau.at eingebracht werden.

„Durch die Förderungen des Landes und der EVN kommen hier bis 4.500 € für den Umstieg auf ein nachhaltiges, zukunftsträchtiges Heizsystem zusammen. Das ist ein klarer Beitrag zur blau-gelben Energiewende und mehr Klimaschutz“, so LH-Stv. Stephan Pernkopf und LR Martin Eichtinger, die dabei auch auf den NÖ Klima- und Energiefahrplan verweisen. „Der Ausstieg aus dem Öl ist darin ein wichtiger Schwerpunkt“, so Stephan Pernkopf.

Die Förderaktionen von EVN und Land NÖ laufen bis 31. Dezember 2020. Interessierte können sich unter der kostenlosen EVN-Hotline 0800 800 100 über die weiteren Details informieren.

EVN Wärme GmbH

Der Einsatz erneuerbarer Energien ist für die EVN insbesondere im Wärmebereich seit vielen Jahren von großer Bedeutung. Die EVN betreibt heute mit Partnern aus der Landwirtschaft und der Sägeindustrie bereits rund 70 Biomasseanlagen in ganz Niederösterreich. Etwa zwei Drittel der gelieferten kommunalen Fernwärme wird aus Biomasse erzeugt.

Durch die enge Kooperation der EVN mit der regionalen Land- und Forstwirtschaft bleibt die Wertschöpfung der Region erhalten. Die EVN setzt auf regionale Biomasse und arbeitet nur mit österreichischen Partnern. Mit einem Einsatz von rund 2,0 Millionen Schüttraummeter Hackschnitzel ist die EVN der größte Naturwärmeversorger aus Biomasse in Österreich.