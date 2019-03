Das erste Projekt dieses „Repowering-Programms“ wurde nun in Gänserndorf erfolgreich abgeschlossen: Fünf bestehende Anlagen wurden hier durch drei moderne, effiziente Windkraftanlagen ersetzt. Statt wie bisher Strom für rund 4.000 Haushalte kann der verkleinerte Windpark danach Strom für ca. 7.500 Haushalte produzieren.

Für René Lobner, Bürgermeister von Gänserndorf, steht der Windpark sinnbildlich für das Engagement seiner Heimatgemeinde: „Gänserndorf bleibt damit Vorreiter beim Einsatz erneuerbarer Energien und leistet einmal mehr seinen Beitrag zu den Klima- und Energiebestrebungen Österreichs. Wir waren Vorreiter der Windenergie und wollen das auch in den nächsten Jahren bleiben“.

© EVN / Antal

Gänserndorf und EVN erneuern damit auch ihre Ökopartnerschaft: Denn der Windpark Gänserndorf West ist der erste, den die EVN errichtet hat. Er hat 18 Jahre lang ökologischen Strom aus der Region für die Region produziert. Und er ist nun auch der erste, der durch ein sogenanntes „Repowering“ auf den neuesten Stand der Technik gebracht wurde.

„Hier in Gänserndorf zeigt sich eindrucksvoll, welche rasante Entwicklung die Windkraft in den letzten 20 Jahren genommen hat. Moderne Windräder können heute ein Vielfaches an Ökostrom produzieren. Das ist enorm wichtig, um die hochgesteckten Klima- und Energieziele zu erreichen“, zeigt sich Georg Waldner, Geschäftsführer der EVN Ökostromtochter evn naturkraft, vom neuen Windpark begeistert.

Der nächste EVN Windpark, der modernisiert werden soll, ist jener in Japons. In der Waldviertler Gemeinde werden in den kommenden Jahren sieben bestehende Windkraftanlagen durch vier moderne Anlagen ersetzt.