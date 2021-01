„Mit diesem Klimaschutzprojekt kann die Gemeinde Biedermannsdorf einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität machen“, betont EVN Sprecher Stefan Zach. Und: „Das neue Biomasseheizkraftwerk gliedert sich außerdem ideal in das Naturwärmenetz Thermenregion – dem größten überregionalen Naturwärmenetz Österreichs – ein.“

Die Notwendigkeit des Projekts zeigt sich vor allem auch in den Klimazielen der österreichischen Bundesregierung: Die nachhaltige Versorgung mit Naturwärme aus Biomasse nimmt hier eine entscheidende Stellung beim Ersatz von fossilen Brennstoffen im Wärmebereich ein. Schon jetzt gibt es ein stark steigende Nachfrage unsere Kunden nach Naturwärme in der Thermenregion. Schon jetzt werden jährlich rund 350 Wohneinheiten und rund 20 Gewerbe bzw. kommunale Objekte neu angeschlossen. „Das größte überregionale Naturwärmenetz Österreichs wächst also stetig weiter. Die geplante Anlage in Biedermannsdorf wird uns dabei helfen, diesen Bedarf auch in Zukunft abdeckenzu können“, freut sich Zach.

Zum Betrieb der Biomasseanlage wird Waldhackgut aus der Region genutzt, welches ausschließlich von österreichischen Partnern bezogen wird. Die Anlieferung erfolgt dabei per LKW. „Dafür erarbeiten wir in Abstimmung mit der Gemeinde ein detailliertes Verkehrskonzept, welches hohe Verträglichkeit für Umwelt und Anrainer sicherstellen soll“, informiert Zach.

Befürchtungen wegen Feinstaub oder Schadstoffen sind übrigens nicht notwendig: Die hochmodernen Elektrofilter entfernen 99,9 Prozent des Staubes aus dem Rauchgas. „Die übrigbleibenden Staubauswirkungen entsprechen im Nahbereich jenen von vier Schwedenöfen“, erklärt Stefan Zach.

Mittels eines Postwurfes informiert die EVN alle Einwohnerinnen und Einwohner über ihr aktuelles Projekt EVN

Informationsangebot – Virtuelle Informationsveranstaltung für Biedermannsdorfer und Vösendorfer Bevölkerung

Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen der Bundesregierung sind derzeit leider keine Live-Infoveranstaltungen möglich. Für alle Interessierten wird es im Jänner allerdings eine virtuelle Infoveranstaltung geben. Dort können Fragen gestellt aber auch Ängste und Befürchtungen geäußert werden.

Die aktuellsten Infos zum Projekt und zur Infoveranstaltung können unter www.evn.at/biedermannsdorf nachgelesen werden.